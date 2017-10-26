В "Крокус Сити Холле" состоится традиционная Рождественская оратория
Премьера "Рождественской оратории" состоялась в 2007 году в самом большом храме США – Национальной кафедральной базилике Вашингтона для 5-тысячной аудитории и завершилась овациями стоя. С тех пор это масштабное произведение исполнялось всемирно известными звездами оперной сцены и лучшими музыкальными коллективами в крупнейших залах по всей территории России и ближнего зарубежья, Европы, Азии, Америки, Австралии и Японии.
Оратория охватывает события, связанные с пришествием в мир Иисуса Христа, рассказывает о рождении надежды, о том, что каждый человек способен измениться для новой жизни. Повествование о трех великих христианских праздниках – Благовещении, Рождестве и Сретении – предстанет перед зрителями в новом оригинальном сценическом воплощении – светомузыкальном действе. Драматургия сочинения построена на идее движения от мрака к свету, от Ветхого Завета к Новому, от томительного ожидания пришествия Мессии к ликующей радости о спасении человечества воплотившимся Богом.
Световые и видеопроекционные инсталляции, аудиовизуальные спецэффекты в сочетании с симфонической музыкой, детскими голосами, оперным вокалом и мощным звучанием хоров создают особую проникновенную атмосферу, помогая слушателю полностью погрузиться в древние события. Новейшая сценография – это живопись, которая стирает границы стилей разных эпох. Постановка делает евангельские образы близкими и доступными современному зрителю.
Ораторию исполнит Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского в полном составе, со струнными, ударными, деревянными и медными духовыми инструментами, включая литавры, колокольчики и колокола.
Текст оратории звучит на русском, а не на старославянском языке, чтобы быть понятным самой широкой аудитории. Речитативы баса и баритона чередуются с музыкальными номерами для солистов с оркестром, одного или двух хоров с оркестром, солистов с хором, оркестра без хора, а также двух хоров акапелла.
Попеременное пение взрослого и детского хоров символизирует перекличку между ангелами и людьми. Так в оратории отмечен один из лейтмотивов рождественских служб: соединение неба и земли, ангелов и людей в прославлении родившегося Христа.
Особые участники постановки – дети. Находка драматургии действа – доверить чтение евангельских текстов юным участникам оратории. Они наряду с профессиональными артистами выйдут на сцену и прочтут фрагменты Евангелия, повествующие о Рождестве Христовом.
Оратория создает атмосферу всеобщего праздника и светлой радости. Музыка передает ликование о рождении Спасителя, эти чувства будут понятны и близки всем зрителям.
"Мне хотелось бы через эту музыку передать мысль о том, что история Рождества Христова – это не какая-то абстрактная история, происходившая две тысячи лет назад, а что она реальная, она такая же реальная, как наши собственные истории", – говорит митрополит Иларион.
Музыка Митрополита Илариона (Алфеева)
Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского
Дирижер – художественный руководитель, народный артист СССР Владимир Федосеев.
Солисты:
Анна Аглатова – сопрано, Михаил Козаков – бас
Московский Синодальный хор (художественный руководитель – Алексей Пузаков),
Государственный академический Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова (художественный руководитель – Николай Азаров),
Хор мальчиков Московского хорового училища им. А.В. Свешникова (художественный руководитель – Алексей Петров),
Детский музыкальный театр "Домисолька" (художественный руководитель Иван Жиганов),
Детский хор "Кантилена" (директор хора Сергей Боровиков)
Начало в 19:00
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