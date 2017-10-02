Как изменился Рунет за 10 лет

В этом году 10 лет исполняется крупнейшему осеннему мероприятия осени – Russian Internet Week. В этом году мероприятие пройдет 1-3 ноября 2017 года в московском Экспоцентре.

10 лет были полны событиями, изменившими историю не только Рунета, но и общества, экономики страны. Идеолог проекта, стоявший у истоков RIW, Сергей Плуготаренко рассказал о самых главных событиях, повлиявших на развитие Рунета за эти 10 лет и которые неразрывно связаны с RIW.

Переход к цифровой экономике

Одной из основных задач RIW всегда являлась и является консолидация мнений государства и общества – секции программы построены таким образом, что каждый спикер может не только донести до общественности свою точку зрения, но и установить диалог. Ведь диалог – это, пожалуй, один из главных рупоров нашей отрасли – открытой и прозрачной.

Нашим спикерам всегда удавалось “поймать волну” трендов, а программный комитет работает настолько профессионально, что год от года на RIW впервые звучит то, что еще как минимум год будет звучать отовсюду.

Так было и с цифровой экономикой. РАЭК много лет проводит исследование “Экономика Рунета” и однажды мы решили, что RIW – это отличная площадка для презентации итогов исследования. С того момента мы ежегодно поднимали тему цифровой экономики (тогда ее еще не называли цифровой) и добились того, что нас услышали.

Сегодня мы оцениваем вклад цифровой экономики в ВВП России в 2,8%. В то время как 19% от ВВП формируют интернет-зависимые рынки. Сегодня кадровая индустрия Рунета насчитываем 2,5 млн. сотрудников, инфраструктура и ПО оцениваются в 2 000 млрд. рублей, Маркетинг и реклама – 171 млрд. рублей, цифровой контент – 63 млрд. рублей, электронная коммерция – 1238 млрд.рублей.

Цифровое все

Когда мы проводили первый RIW, интернет еще не успел проникнуть во все области повседневной жизни. Тогда люди выходили в интернет для того, чтобы проверить почту, найти что-то в поисковике…Сегодня вся жизнь перешла в онлайн: мы общаемся с близкими и коллегами в мессенджерах, проверяем пробки, заказываем еду и такси через мобильные приложения. Удивительно понимать, что то, как интернет “захватывал” наш быт мы наблюдали воочию – RIW от RIWа. Постепенно на RIW стали появляться и набирать популярность секции, посвященные Интернету вещей – мы шли в ногу со временем, а иногда и опережали его. Также хочется отметить, что программа RIW всегда меняла свои акценты согласно существующим трендам. В 2017 году мы будем много говорить о мобильной и цифровой экономике, а в 2008 году секции по большей части были посвящены рекламе и PR, сайтам и доменам.

Темы Рунета

Отдельно хочется сфокусироваться на трансформации программы RIW, ведь если проанализировать, то какие темы чаще всего встречались в ней год от года, можно проследить то, как развивался Рунет.

Итак, как уже было отмечено выше, в 2008 году спикеры много говорили о рекламных технологиях, доменном рынке, продвижении сайтов. В 2009 году секции RIW были поделены на 4 блок-конференции: реклама в интернете, кадры, электронная торговля. На RIW 2010 в программе стали появляться секции по кибербезопасности, а “Лаборатория Касперского” тогда организовала собственную секцию на эту тему. Кроме того, в 2010 году спикеры начали проявлять повышенный интерес к набирающим популярность социальным сетям. Был даже проведен специальный семинар “Чиновники попали в сеть. Социальные медиа на государственной службе”.

RIW 2011 продолжил тему рекламы, но уже поделив ее на 3 направления: для бизнеса, для брендов, профи; электронной торговли. В 2011 году также появились секции, посвященные гаджетам и мобильным технологиям, играм, кибербезопасности, социальным медиа, интернет-маркетингу, видео в интернете, интернет-СМИ и аудитории Рунета.

2012 год к уже привычным для RIW темам добавились стартапы, Big Data, облачные сервисы.

На RIW 2013 спикеры продолжили активно обсуждать стартапы, электронную коммерцию, социальные сети. Также большая часть секций была посвящены государственному регулированию отрасли, интернет-аналитике. Популярность набирали и секции, посвященные мобильным технологиям.

RIW 2014 был богат на секции по BigData, электронной коммерции, мобилизации. А VK сделали собственную блок-конференцию, посвященную социальным медиа.

Начатое в 2014 году укрупнение проекта, продолжилось в 2015 году за счет подключения к RIW помимо IT-сегмента, Медиа и Телеком нового направления – Софт. За три дня работы RIW 2015 в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами робототехники. На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки "Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ Москвы. Отдельными блоками прошли конференции “Поколение Next: школа новых технологий" и User eXperience. Можно сказать, что в 2015 году RIW вынужден был укрупняться и создавать новые площадки и активности, отвечающие требованиям отрасли и потребностям молодой аудитории.

RIW 2016 объединил сразу пять отраслей: Интернет, Медиа, Телеком, Софт и Технологии, в котором приняли участие более 200 компаний и экспонентов, 600 докладчиков, 20 000 человек. Главной площадкой форума стала сцена Presentation Hall, которая объединила спикеров темой INTERNET. FUTURE. RED DOT и где выступили представители всех профильных ветвей власти, индустриальных ассоциаций и игроков рынка высоких технологий. Все три дня в рамках мероприятия проходила блок-конференция RIW 4 Beginners: введение в Digital, которая стала специальной площадкой, где проходили серия лекций и мастер-классов для ИТ-новичков.

Сегодня RIW продолжает активно развиваться. В этом году программа форума привязана к Хабам Цифровой Экономики. Ключевые темы RIW 2017 года: Цифровая экономика, Электронная коммерция, Мобильная экономика России, RTB, Современные рекламные технологии, Веб-аналитика, Маркетинг, PR и многое другое.

Главным акцентом RIW 2017 года станет ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА и вопросы влияния интернет-экономики на офлайновые отрасли, на процессы госуправления, бизнес-процессы и общество. Кроме того, в 2017 году принципиальным нововведением становится принцип формирования программных слотов форума на ХАБАХ цифровой экономики. Еще одной эксклюзивной темой 2017 года станет всевозможное изучение феномена Мобильная Экономика России 2017 – изучение главных сегментов Мобильной Экономики России, их масштабов и трендов развития, а также – степени их влияния на Экономику Рунета(Цифровую Экономику) и офлайновую экономику России.

Официальный сайт Russian Internet Week 2017 - http://riw.moscow