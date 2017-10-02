Как изменился Рунет за 10 лет

Стрельба в Лас-Вегасе Каталония захлебнулась в крови Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Понедельник 2 октября
Лента новостей
20:36
МИД высмеял американских разведчиков
20:33
5 самых вредных повседневных привычек
20:17
В Карелии мужчина упал с балкона во время ремонта
19:53
В Москве столкнулись такси "Яндекс" и Uber
19:21
Бывшая любовница издевалась над больным Крисом Кельми
19:03
В Сети показали "убийцу" нового iPhone
18:44
США решились на захват российского консульства
18:27
Российские мамочки показали свои таланты
18:07
В Москве загорелся крупный автосервис
18:06
Когда россияне начнут богатеть
17:58
Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе
17:32
Свадебные фото Марии Куликовой
17:27
Хореограф Анисиной оправдала предателей Белоусову и Протопопова
17:23
"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лас-Вегасе
16:59
Москвич пригрозил сжечь дом из-за холода в квартире
16:51
Бойня в Лас-Вегасе стала расплатой за грехи американцев
16:49
Водные процедуры приводят к скорой старости
16:34
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
16:29
Знаменитости плачут по погибшим в массовом расстреле в Лас-Вегасе
16:26
Меладзе откровенно о романе с Брежневой
16:24
В "минировании" Москвы найден американский след
16:18
Напуганный счетом постоялец сбежал из отеля по проводам (видео)
15:54
Людоеды Дима и Наташа делили трапезу с лучшим другом
15:51
Трамп подал дурной пример горячим каталонцам
15:51
Любовница Дмитрия Тарасова на девятом месяце
15:48
В Самаре самолет рухнул в реку
15:34
Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса
15:26
Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв
15:26
"ЕР" обсудит бюджет-2018 с избирателями
15:26
В ФСБ подтвердили гибель солдата на границе с Украиной
15:12
В Москве загорелся бизнес-центр
15:11
Капитана подводной лодки уволили из-за секса с офицером
15:06
Мария Максакова вернулась домой
15:00
Женщины-рецидивистки восхитили грацией (видео)
14:59
В Москве установят новые уличные туалеты
14:44
Звезда КВН отдает даром лекарства от рака
14:39
Евросоюз нанес сокрушительный удар по Украине
14:36
В России резко подорожает рыба
14:30
Полсотни россиян оказались в центре бойни в Лас-Вегасе
14:24
У бывшего партнера Аршавина нашли ВИЧ
14:10
Как изменилась Савичева после родов
13:56
Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой
13:44
Голая девочка спаслась от педофила в сибирском лесу
13:40
Собянин поздравил с юбилеем Серебренникова
13:39
Секретное российское оружие вызвало панику на Западе
13:35
Харрисон Форд сильно ударил в лицо Райана Гослинга (фото)
13:15
Ночные рейды беспардонных американцев ужаснули МИД
13:03
Прикованная к коляске "мисс мира" родила третьего ребенка
12:48
"Жесткий и успешный": Эрнст вошел в список мировой элиты
12:46
Нобелевскую премию по медицине вручили за биологические часы
12:37
Екатерина Варнава: Я всех раздражала
12:25
Порошенко пошел на пожизненное
12:25
Очевидцы сняли огромное НЛО над своими домами
12:20
В "Бутырке" найден мертвым заключенный
12:11
Киеву привиделись "несметные полчища" России в Донбассе
12:05
Стрелком из Лас-Вегаса назвали известного комика
12:05
Неожиданная замена Познеру на Первом канале
11:35
Частый секс снижает риск смерти мужчин
11:26
Спящая ячейка "ИГ" готовила взрывы в Москве
11:19
Каталония захлебнулась в крови
10:55
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
10:51
Обокравший Малышеву Козел задержан
10:45
Из черной дыры космоса вырвался загадочный объект
10:34
Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына
10:14
"ВКонтакте" запретили долго слушать музыку
10:13
В Лас-Вегасе расстреляли десятки человек: фото и видео с места ЧП
09:48
В семье звезды сериала "Ольга" новая смерть
09:47
В Москве школьник проломил череп юноше
09:28
Кофе поможет сбросить лишний вес
09:24
Безработная москвичка обиделась и изрезала собутыльника
09:10
Шопинг оказался полезнее секса
09:07
Оголившуюся Бузову сравнили с мальчиком
09:04
В кафе в центре Москвы умерла девушка
08:57
ЦБ лишил лицензии крупный столичный банк
08:50
На вокзале в Москве мужчину раздавило между платформой и поездом
08:40
Почему Каталония хочет отделиться от Испании
08:35
Багдасарян снялась полностью обнаженной
08:25
Протопопов тайно кремировал умершую от рака Белоусову
08:20
Подробности свадьбы изнасилованной Шурыгиной
08:01
Собянин согрел замерзшего в собственной квартире Малахова
07:52
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
21:57
Дочери и внуки бросили Лидию Федосееву-Шукшину
21:20
Тяжелобольная жена Петренко обманута и унижена
19:19
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
17:55
В Москве женщину сбил трамвай
17:42
На вокзале Марселя неизвестный зарезал двоих прохожих
17:23
В московском ТЦ при катании на аттракционе пострадала девочка
17:09
Шепелев заговорил о дочери
16:45
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
16:35
В Якутии введен режим ЧС
16:23
Всемирные шахматы
16:01
Российского борца-чемпиона зверски избили в Петербурге
15:39
В Каталонии из-за референдума произошли массовые беспорядки
15:14
Как изменилась Чулпан Хаматова
14:59
Загрязнение воздуха в Москве признали опасным
14:35
Дима-людоед в холодной одиночке скучает по жене
14:12
На юге Москвы нашли изрезанный труп пенсионера
13:56
Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
13:27
Солнцев назвал актера Степанова тряпкой
12:53
Брокер-неудачник задушил дочь полотенцем и погиб
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Мария Максакова вернулась домой
Шепелев заговорил о дочери
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой
Пресс-релизы

Как изменился Рунет за 10 лет

В этом году 10 лет исполняется крупнейшему осеннему мероприятия осени – Russian Internet Week. В этом году мероприятие пройдет 1-3 ноября 2017 года в московском Экспоцентре.
прочитано 247 раз

10 лет были полны событиями, изменившими историю не только Рунета, но и общества, экономики страны. Идеолог проекта, стоявший у истоков RIW, Сергей Плуготаренко рассказал о самых главных событиях, повлиявших на развитие Рунета за эти 10 лет и которые неразрывно связаны с RIW.

Переход к цифровой экономике

Одной из основных задач RIW всегда являлась и является консолидация мнений государства и общества – секции программы построены таким образом, что каждый спикер может не только донести до общественности свою точку зрения, но и установить диалог. Ведь диалог – это, пожалуй, один из главных рупоров нашей отрасли – открытой и прозрачной.

Нашим спикерам всегда удавалось “поймать волну” трендов, а программный комитет работает настолько профессионально, что год от года на RIW впервые звучит то, что еще как минимум год будет звучать отовсюду.

Так было и с цифровой экономикой. РАЭК много лет проводит исследование “Экономика Рунета” и однажды мы решили, что RIW – это отличная площадка для презентации итогов исследования. С того момента мы ежегодно поднимали тему цифровой экономики (тогда ее еще не называли цифровой) и добились того, что нас услышали.

Сегодня мы оцениваем вклад цифровой экономики в ВВП России в 2,8%. В то время как 19% от ВВП формируют интернет-зависимые рынки. Сегодня кадровая индустрия Рунета насчитываем 2,5 млн. сотрудников, инфраструктура и ПО оцениваются в 2 000 млрд. рублей, Маркетинг и реклама – 171 млрд. рублей, цифровой контент – 63 млрд. рублей, электронная коммерция – 1238 млрд.рублей.

Цифровое все

Когда мы проводили первый RIW, интернет еще не успел проникнуть во все области повседневной жизни. Тогда люди выходили в интернет для того, чтобы проверить почту, найти что-то в поисковике…Сегодня вся жизнь перешла в онлайн: мы общаемся с близкими и коллегами в мессенджерах, проверяем пробки, заказываем еду и такси через мобильные приложения. Удивительно понимать, что то, как интернет “захватывал” наш быт мы наблюдали воочию – RIW от RIWа. Постепенно на RIW стали появляться и набирать популярность секции, посвященные Интернету вещей – мы шли в ногу со временем, а иногда и опережали его. Также хочется отметить, что программа RIW всегда меняла свои акценты согласно существующим трендам. В 2017 году мы будем много говорить о мобильной и цифровой экономике, а в 2008 году секции по большей части были посвящены рекламе и PR, сайтам и доменам.

Темы Рунета

Отдельно хочется сфокусироваться на трансформации программы RIW, ведь если проанализировать, то какие темы чаще всего встречались в ней год от года, можно проследить то, как развивался Рунет.

Итак, как уже было отмечено выше, в 2008 году спикеры много говорили о рекламных технологиях, доменном рынке, продвижении сайтов. В 2009 году секции RIW  были поделены на 4 блок-конференции: реклама в интернете, кадры, электронная торговля. На RIW 2010 в программе стали появляться секции по кибербезопасности, а “Лаборатория Касперского” тогда организовала собственную секцию на эту тему. Кроме того, в 2010 году спикеры начали проявлять повышенный интерес к набирающим популярность социальным сетям. Был даже проведен специальный семинар  “Чиновники попали в сеть. Социальные медиа на государственной службе”.

RIW  2011 продолжил тему рекламы, но уже поделив ее на 3 направления: для бизнеса, для брендов, профи; электронной торговли. В 2011 году также появились секции, посвященные гаджетам и мобильным технологиям, играм, кибербезопасности, социальным медиа, интернет-маркетингу, видео в интернете, интернет-СМИ и аудитории Рунета.

2012 год к уже привычным для  RIW темам добавились стартапы, Big Data, облачные сервисы.

На RIW 2013 спикеры продолжили активно обсуждать стартапы, электронную коммерцию, социальные сети. Также большая часть секций была посвящены государственному регулированию отрасли, интернет-аналитике. Популярность набирали и секции, посвященные мобильным технологиям.

RIW 2014 был богат на секции по BigData, электронной коммерции, мобилизации. А VK сделали собственную блок-конференцию, посвященную социальным медиа.

Начатое в 2014 году укрупнение проекта, продолжилось в 2015 году за счет подключения к RIW помимо IT-сегмента, Медиа и Телеком нового направления – Софт. За три дня работы RIW 2015 в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами робототехники. На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки "Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ Москвы. Отдельными блоками прошли конференции “Поколение Next: школа новых технологий" и User eXperience. Можно сказать, что в 2015 году RIW вынужден был укрупняться и создавать новые площадки и активности, отвечающие требованиям отрасли и потребностям молодой аудитории.

RIW 2016 объединил сразу пять отраслей: Интернет, Медиа, Телеком, Софт и Технологии, в котором приняли участие более  200 компаний и экспонентов, 600 докладчиков, 20 000 человек. Главной площадкой форума стала сцена Presentation Hall, которая объединила спикеров темой INTERNET. FUTURE. RED DOT и где выступили представители всех профильных ветвей власти, индустриальных ассоциаций и игроков рынка высоких технологий. Все три дня в рамках мероприятия проходила блок-конференция RIW 4 Beginners: введение в Digital, которая стала специальной площадкой, где проходили серия лекций и мастер-классов для ИТ-новичков.

Сегодня RIW продолжает активно развиваться. В этом году программа форума привязана к Хабам Цифровой Экономики. Ключевые темы RIW 2017 года: Цифровая экономика, Электронная коммерция, Мобильная экономика России, RTB, Современные рекламные технологии, Веб-аналитика, Маркетинг, PR и многое другое.

Главным акцентом RIW 2017 года станет ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА и вопросы влияния интернет-экономики на офлайновые отрасли, на процессы госуправления, бизнес-процессы и общество. Кроме того, в 2017 году принципиальным нововведением становится принцип формирования программных слотов форума на ХАБАХ цифровой экономики. Еще одной эксклюзивной темой 2017 года станет всевозможное изучение феномена Мобильная Экономика России 2017 – изучение главных сегментов Мобильной Экономики России, их масштабов и трендов развития, а также – степени их влияния на Экономику Рунета(Цифровую Экономику) и офлайновую экономику России.

Официальный сайт Russian Internet Week 2017 - http://riw.moscow

2 октября 2017, 18:38
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 сентября 2017
просмотры: 123

"Схватку" Майкла Манна можно посмотреть на большом экране

30 сентября в рамках фестиваля "Бесценные города в кино" пройдет показ фильма "Схватка" Майкла Манна

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 сентября 2017
просмотры: 123

Москвичи смогут расспросить онколога о главном

7 октября Фонд "Вместе против рака" и Комитет общественных связей Москвы приглашают всех желающих на встречу с онкологом

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 сентября 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет ежегодный международный Форум "Каждый ребенок достоин семьи"

Мероприятие организуется Фондом Натальи Водяновой "Обнажённые сердца"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
28 сентября 2017
просмотры: 123

На стадионе "Спартак" состоялся матч за Кубок НАШЕго Радио

Команда артистов НАШЕго Радио сыграла с командой слушателей НАШЕго Радио

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 сентября 2017
просмотры: 123

В парке "Сокольники" пройдет фестиваль "Здоровая осень"

Мероприятие состоится 30 сентября 2017 года

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 сентября 2017
просмотры: 123

Главные мероприятия на InterCHARM-2017

InterCHARM подготовила разнообразную и насыщенную программу

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 сентября 2017
просмотры: 123

Международные соревнования "Формула студент" собрали 50 тысяч любителей автоспорта

12 сильнейших студенческих команд из России, Чехии и Эстонии соревновались за "Кубок инженеров"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 сентября 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет Неделя экологической моды

Eco Fashion Week/2017 проводится в год экологии в России

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 сентября 2017
просмотры: 123

День кофе предложили сделать национальным праздником

Мечта любого кофемана может стать реальностью

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 сентября 2017
просмотры: 123

Natura Siberica выпустила коллекцию селективных ароматов

Уникальные ароматы приглашают отправиться в неповторимое путешествие в Сибирь

567

загрузить ещё

Политика

Ночные рейды беспардонных американцев ужаснули МИД
Порошенко пошел на пожизненное
Киеву привиделись "несметные полчища" России в Донбассе
Каталония захлебнулась в крови

Шоу-бизнес

Врач шокирован видом инфицированной Довлатовой
Борисова навсегда останется жить с наркоманами
Бывшая любовница издевалась над больным Крисом Кельми
Роскошная Шурыгина показала свадебное платье

Проишествия

Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв
Спящая ячейка "ИГ" готовила взрывы в Москве
Брокер-неудачник задушил дочь полотенцем и погиб
Основатель КВН умер после болезни

Lifestyle

Харрисон Форд сильно ударил в лицо Райана Гослинга (фото)
"Жесткий и успешный": Эрнст вошел в список мировой элиты
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
Во Франции нашли "голую" версию "Моны Лизы"
Шоу-бизнес

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой

В отрыв ушла и разбитная мать дважды изнасилованной девицы
Шоу-бизнес

Оголившуюся Бузову сравнили с мальчиком

Знаменитости высказались о новоиспеченной певице
Шоу-бизнес

Любовница Дмитрия Тарасова на девятом месяце

Анастасия Костенко поделилась радостной новостью
Происшествия

Бойня в Лас-Вегасе стала расплатой за грехи американцев

Политолог объяснил причины произошедшего

Гороскоп

Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
Гороскоп здоровья на октябрь 2017 года
Екатерина Андреева полностью переломала себя

Фоторепортажи

Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе
Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына
Как изменилась Чулпан Хаматова
Лучшие роли Олега Ефремова

Спорт

У бывшего партнера Аршавина нашли ВИЧ
Протопопов тайно кремировал умершую от рака Белоусову
Фанатка из России довела Моуриньо до истерики
Украина сломала карьеру крымской спортсменке

Регионы

Людоеды Дима и Наташа делили трапезу с лучшим другом
Женщины-рецидивистки восхитили грацией (видео)
Голая девочка спаслась от педофила в сибирском лесу
Раскрыта личность расстрелявшего сослуживцев военного
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru