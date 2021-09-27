В Хабаровском крае при взрыве газа погибли 2 человека

В Хабаровском крае зафиксирована информация о происшествии. Сообщается, что во время ремонтных работ произошел взрыв газа.
В результате случившегося погибли два человека. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
В Хабаровском крае зафиксирована информация о происшествии. Сообщается, что во время ремонтных работ произошел взрыв газа.
В результате случившегося погибли два человека. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
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