Житель Подмосковья зарубил знакомого топором и закопал труп в погребе

Чудовищная история произошла в подмосковном поселке Селятино. Уточняется, что мужчина убил знакомого топором.

Преступление было совершено в ходе ссоры, передает сайт "Подмосковье сегодня". После расправы злоумышленник закопал тело жертвы в погребе. По факту случившегося было открыто уголовное делопроизводство.