Житель Подмосковья зарубил знакомого топором и закопал труп в погребе

Чудовищная история произошла в подмосковном поселке Селятино. Уточняется, что мужчина убил знакомого топором.
Преступление было совершено в ходе ссоры, передает сайт "Подмосковье сегодня". После расправы злоумышленник закопал тело жертвы в погребе. По факту случившегося было открыто уголовное делопроизводство.
Популярные темы форума
Соседи мешают спать
Ненавижу свою мать
Как вы относитесь к богатым людям?
Плохое настроение
Кто знает?
Рвота это признак коронавируса?
Так люблю Россию и никогда не уеду отсюда
Всем привет, кто-нибудь помогите
Совместимость знаков зодиака