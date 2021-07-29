Медведь растерзал туриста из Москвы в нацпарке Ергаки под Красноярском

Группа из четырех туристов из Москвы отправилась на турбазу на территории природного парка "Ергаки" в Красноярском крае. После регистрации они выдвинулись по одному из маршрутов.
Медведь напал на одного из участников тургруппы 27 июля, остальные успели покинуть место происшествия. Позднее сотрудники МЧС обнаружили на месте палаточного лагеря тело 42-летнего мужчины. Как сообщает портал VSE42.RU, смерть наступила в результате кровопотери из-за множества телесных повреждений.
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