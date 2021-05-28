Замначальника томского ФСИН доставили в больницу с ножевыми ранениями

Стали известны подробности госпитализации заместителя начальника томского управления Федеральной службы исполнения наказаний полковник Александра Зорина, которое произошло утром 26 мая. Мужчину довез до работы водитель.
Уже стоя перед зданием, полковник попросил водителя выйти из машины, поскольку ему необходимо было поговорить по телефону, передает сайт VSE42.RU. Когда водитель вернулся Зорин истекал кровью. На его теле насчитали семь ножевых ранений. Сейчас он в реанимации.
Рассматривается несколько версий произошедшего. Известно, что в Томск приехала комиссия из центрального аппарата ФСИН для проверки сообщения об издевательствах в отношении заключенных.
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