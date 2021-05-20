Подозреваемого в грабеже жителя Челябинска убила жена

Подозреваемый в грабеже житель Челябинска умер в отделении полиции, когда пришел за обвинительным заключением. Эксперты выяснили, что гражданин был ранен ножом.
По данным телеграм-канала Life Shot, увечье мужчине нанесла его жена. Мотивом для совершения преступления стало недовольство женщины тем, что ее супруг постоянно пьет. На данный момент злоумышленница задержана полицией.
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