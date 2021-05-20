В Химках ликвидировали незаконный игорный клуб

В подмосковных Химках сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольной организации. Уточняется, что был ликвидирован незаконный игорный клуб.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий был задержан организатор клуба. Его подельников на данный момент разыскивает полиция, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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