Кузбассовец убил и расчленил своего знакомого

Житель Кузбасса совершил тяжкое преступление. Стало известно, что гражданин убил своего знакомого.

По информации телеканала "360", мотивом стала бытовая ссора, которая произошла между собутыльниками во время попойки. Также сообщается, что преступник расчленил тело убитого. На данный момент злоумышленник задержан. По факту случившегося открыто уголовное производство.