Студенты-добровольцы начали тушить пожары в Тюменской области

На помощь прибыли студенты-добровольцы из Москвы, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской областей, а также Удмуртии.
Команда ВСКС под руководством спасателей займется обнаружением новых очагов возгораний. Также студенты будут проливать тлеющие остатки растительности, а также тушить кромку пожаров и выполнять другие поручения чрезвычайных служб.
По словам руководителя ВСКС, члена Общественной палаты России Евгения Козеева, добровольцы постоянно совершенствуют свои знания и навыки по спасательному делу, проходят обучение, участвуют в тренировочных сборах под руководством МЧС.
"Наши ребята точно понимают, куда они едут и как выполнять поставленные задачи, они не первый раз тушат лесные пожары. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь справиться со стихией», – сказал глава ВСКС.
В Тюменской области из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Александр Моор назвал ситуацию самой серьезной за последние 10 лет.
Популярные темы форума
Что подарить мужу лудоману?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?
Как поддерживать страсть в отношениях?
Филлеры
СССР
Муж стал выпивать
Что думаете о Маниже?
Предатели
Бьёт муж
Кто изменяет чаще?