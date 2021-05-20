В Петербурге жестоко избили пенсионера

В одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии был доставлен пожилой мужчина, передает РИА ФАН. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Выяснилось, что несчастного жестоко избили прямо возле собственного подъезда на Красноармейской улице в Адмиралтейском районе в центре города. Злодеев уже ищет полиция.