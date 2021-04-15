В Королеве электричка насмерть сбила мужчину

В подмосковном Королеве произошла трагедия. По информации прессы, под колеса электрички попал человек.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность погибшего в данный момент устанавливается, сообщается РИАМО.
В подмосковном Королеве произошла трагедия. По информации прессы, под колеса электрички попал человек.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность погибшего в данный момент устанавливается, сообщается РИАМО.
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