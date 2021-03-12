На избивших ребенка жительниц Подмосковья завели уголовное дело

У громкой ужасающей истории, которая произошла в подмосковном Домодедове, появилось продолжение. В СМИ пишут, что две россиянки, которые избили ребенка, предстанут перед судом.
По информации "Радио 1", было открыто не только уголовное производство, но и административное. Ранее "Дни.ру" писали о том, о противоправное деяние двух гражданок попало в объектив камеры видеонаблюдения. К этому можно добавить широкий общественный резонанс, что не оставил у данного прецедента шансов быть незамеченным.
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