В Екатеринбурге пресекли деятельность склада с незаконной красной икрой

В Екатеринбурге обнаружили склад с незаконной красной икрой. Происхождение продукта не установлено.
Уточняется, что речь идет о четырех тысячах банок. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщает URA.ru.
В Екатеринбурге обнаружили склад с незаконной красной икрой. Происхождение продукта не установлено.
Уточняется, что речь идет о четырех тысячах банок. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщает URA.ru.
18-летняя Саша живет в США
Блондинка пользуется спросом
Звезда пожаловалась на экс-избранника
Артист рассказал о своем герое из сериала "Триггер"