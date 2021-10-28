Появились кадры с моментом столкновения трамваев в Петербурге

Момент столкновения трамваев в Петербурге попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что один состав въехал в другой и повредил его.
Инцидент произошел утром 28 октября, напоминает телеканал "360". В результате случившегося пострадали более десяти человек.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Эктромелия