В Южноуральске мужчина убил двух пенсионеров ради денег

В Челябинской области было совершено тяжкое преступление. Сообщается, что мужчина расправился с двумя пенсионерами с целью ограбления.
Убийца похитил из квартиры жертв полтора миллиона рублей. На данный момент злоумышленник задержан, передает телеканал "360".
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
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