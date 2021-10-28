Пьяные жители Амурской области избили беременную переписчицу

Жители Шимановска совершили противоправное деяние. Сообщается, что граждане, находившиеся в нетрезвом состоянии, избили беременную переписчицу, которая постучалась к ним в квартиру.
По факту случившегося открыли уголовное делопроизводство. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
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