Игорь Кобзев объявил год Байкала

Праздник в честь уникального озера, равных которому в мире просто не существует – Байкала – отмечается в Приангарье 6 сентября. На острове Юность был организован фестиваль с выступлениями творческих коллективов, соревнованиями, мастер-классами, а также экологическими акциями в защиту этого чуда света.
Участие в торжествах принял врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Во время приветственного слова, обращенного к гостям фестиваля, он предложил объявить 2021-й годом Байкала.
Игорь Кобзев подчеркнул, что областному правительству уже поручено разработать план конкретных мероприятий. В нем важно учесть все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие.
Врио главы Иркутской области добавил, что общество должно объединиться и совместными усилиями предложить те шаги, которые должны помочь и дальше заниматься эффективной защитой территории возле Байкала. "Мы должны совместно контролировать то, что здесь происходит, понимать, что это необходимо", – заключил Игорь Кобзев.
Отметим, День Байкала входит в перечень государственных праздников России с 1999 года. На протяжении более чем 20 лет праздник остается одним из главнейших экологических мероприятий региона.
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