Ученые встревожены стремительным помутнением вод Байкала

Озеро Байкал стремительно теряет прозрачность. Виной всему – массовая гибель губок, фильтрующих воду.
Последние исследования показали, что из кристально чистой вода в самом глубоком озере планеты может скоро стать мутной. Ученые установили, что губки вымирают из-за некроза. Однако почему он поражает так много организмов – предстоит выяснить.
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