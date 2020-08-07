В Норильске при ликвидации старого разлива нефти произошел новый

Во время работ по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске произошел новый разлив нефти, передает сайт VSE42.RU. Загрязнение перекачивали по временному водопроводу, когда произошел прорыв рукава и смесь вновь попала в Амбарную реку.
Во время работ по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске произошел новый разлив нефти, передает сайт VSE42.RU. Загрязнение перекачивали по временному водопроводу, когда произошел прорыв рукава и смесь вновь попала в Амбарную реку.
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