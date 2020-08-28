Житель Подмосковья нашел в лесу человеческий череп

Житель подмосковного Дмитрова наткнулся на поистине жуткую находку. Уточняется, что гражданин нашел человеческий череп в лесу, когда выгуливал собаку.
По факту случившегося организована проверка. Эксперты намерены установить личность человека, которому принадлежат останки, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.