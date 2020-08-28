В Уфе приземлился пассажирский самолет с неисправностью шасси

В Уфе приземлился пассажирский самолет. Уточняется, что причиной случившегося стала неисправность шасси.
По данным телеканала "360", на борту судна находились более ста человек. По факту случившегося организована проверка.
В Уфе приземлился пассажирский самолет. Уточняется, что причиной случившегося стала неисправность шасси.
По данным телеканала "360", на борту судна находились более ста человек. По факту случившегося организована проверка.
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Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.