В ХМАО разбился автобус с вахтовиками

На 237-м километре трассы Лянтор – Карымкары в Ханты-Мансийском автономном округе в ДТП попал автобус с вахтовыми рабочими, передает URA.ru. Предположительно, у него на ходу лопнуло колесо.
Автобус упал в кювет и перевернулся. Сообщается о четырех пострадавших. Подробности случившегося устанавливаются.
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