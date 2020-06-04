В ХМАО разбился автобус с вахтовиками

На 237-м километре трассы Лянтор – Карымкары в Ханты-Мансийском автономном округе в ДТП попал автобус с вахтовыми рабочими, передает URA.ru. Предположительно, у него на ходу лопнуло колесо.

Автобус упал в кювет и перевернулся. Сообщается о четырех пострадавших. Подробности случившегося устанавливаются.

