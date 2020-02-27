Под Петербургом женщина умерла в кафе после празднования дня рождения

В Тихвинском районе Ленинградской области было обнаружено тело 47-летней женщины. По предварительным данным, накануне россиянка праздновала свой день рождения в кафе.
Уточняется, что когда женщина стала спускаться со второго этажа по лестнице, то оступилась, упала и ударилась головой. От полученной травмы она скончалась на месте происшествия. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, пишет spbdnevnik.ru.
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