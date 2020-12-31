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Жителей Московской области поздравили с Новым годом

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям региона с поздравительной речью, передает "Радио 1". Он обратил внимание, что уже через несколько часов уйдет в прошлое 2020 год. "Я думаю, сейчас в каждой семье вспоминают, каким непростым он выдался. Тревог и потерь было немало", – отметил глава Подмосковья

Андрей Воробьев отметил, что, несмотря на все сложности, жизнь в 2020-м году не останавливалась. Отдельно он обратился к врачам, пожелав им сил и терпения. Тем же, кому не повезло заболеть, губернатор Подмосковья пожелал скорее выздороветь и воссоединиться со своими семьями.

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Автор: 31 декабря 2020, 14:26 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

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