Житель Клина ударил ножом работника металлолома и похитил крупную сумму

Жителя подмосковного Клина подозревают в разбойном нападении гражданина. По версии следствия, подозреваемый ударил ножом работника металлолома и похитил из помещения 70 тысяч рублей.
Злоумышленника уже задержали. Проводится расследование уголовного дела, передает "Общественная служба новостей".
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