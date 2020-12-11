В Пермском крае освободившаяся из колонии девушка убила ножом своего друга

Вопиющая трагедия произошла Пермском крае. В городе Губаха от рук своей подруги погиб молодой парень.
По данным Life, перед совершением преступления подозреваемая вышла из колонии. При этом друг на протяжении долгого времени заботился о ее ребенке. В прессе пишут, что между девушкой и парнем возник конфликт, в ходе которого злоумышленница вонзила гражданину нож в шею. В данный момент следователи выясняют обстоятельства дела.
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