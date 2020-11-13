Берег пруда под Москвой усеяло мертвой рыбой

На берегу пруда в усадьбе Суханово Ленинского городского округа Московской области очевидцы заметили большое количество мертвой рыбы, передает Life.ru. Специалисты предположили, что причиной такого массового мора могло стать попадание в воду сбросов из канализации. Оказалось, что очистной коллектор находится совсем рядом.
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