В Екатеринбурге загорелась высотка

В жилом комплексе "Квартал Федерация" на улице Щорса в Екатеринбурге загорелась новостройка, передает телеканал "360". Сообщается, что здание еще не было введено в эксплуатацию. Очевидцы сняли происходящее на видео. На записи видно, что пламя поднялось по фасаду высотки, а окрестности заполонил черный густой дым.
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