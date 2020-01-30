Есть пострадавшие: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

В подвале жилого дома в Нижнем Новгороде взорвалась граната. ЧП случилось 30 января в Сормовском районе.
На месте работают экстренные службы. Спасатели вывели из здания 25 человек, в том числе шесть детей. Территорию возле дома оцепили правоохранители.
Точное число пострадавших пока не сообщается. По разным данным, от осколков гранаты пострадали от одного до двух человек, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
Про Крым
В России мало работы
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
Коронавирус в Китае