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Есть пострадавшие: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

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В подвале жилого дома в Нижнем Новгороде взорвалась граната. ЧП случилось 30 января в Сормовском районе.

На месте работают экстренные службы. Спасатели вывели из здания 25 человек, в том числе шесть детей. Территорию возле дома оцепили правоохранители.

Точное число пострадавших пока не сообщается. По разным данным, от осколков гранаты пострадали от одного до двух человек, передает телеканал "360".

Автор: 30 января 2020, 12:52

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