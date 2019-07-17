Под Москвой в лесу накрыли банду нацистов

Полицейские задержали в подмосковном Одинцове банду ЗОЖников-нацистов. Участники организации позиционировали себя как поборников здорового образа жизни, однако у правоохранителей была другая информация.
По их данным, подозреваемые нападали на людей, причем жертв выбирали по национальному признаку. У участников банды изъяли ножи, пистолеты и экстремистскую атрибутику, пишет Telegram-канал "112".
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