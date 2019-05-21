"Опасность взрыва": Работу МЧС на Крымском мосту сняли на видео

Крупное ДТП на Крымском мосту, в результате которого пострадали 14 человек и возникла угроза взрыва – именно таким оказался сценарий масштабных совместных учений спасателей и правоохранителей. Глава регионального управления МЧС Александр Еремеев отметил, что в период курортного сезона на автомобильной переправе через Керченский пролив не исключены ДТП.

Согласно легенде учений, события на Крымском мосту развивались по максимально неблагополучному сценарию – автобус с пассажирами столкнулся с топливозоправщиком и "Волгой". В результате такого ДТП якобы пострадали 14 человек – четверо оказались зажаты в легковушке с травмами средней степени тяжести, а людям в автобусе грозила опасность из-за возможного взрыва.

Получив сигнал тревоги и вводные данные крымские спасатели прибыли на место в течение нескольких минут. Они высвободили всех пострадавших и оказали им помощь, после чего приступили к тушению условного пожара, возникшего из-за розлива топлива. Участие в учениях приняли сотрудники Краснодарского и Крымского управлений МЧС, крымского МВД, бригады скорой помощи и сотрудники Центра управлением производством Крымского моста.

"В период курортного сезона поток транспорта на Крымском мосту значительно увеличится. Не исключены аварии. Поэтому заблаговременное совершенствование навыков и проверка готовности оперативно реагировать на возможные чрезвычайные дорожные происшествия – основная задача", – цитирует пресс-служба начальника главного управления МЧС по Республике Крым Александра Еремеева.

Отметим, Крымский мост стал своеобразным бельмом на глазу украинских СМИ. Сперва многочисленные эксперты утверждали, что создать такое инженерное сооружение и вовсе невозможно, затем предсказывали ему недостаток финансирование и срыв сроков сдачи, однако все их "предсказания" раз за разом опровергала сама жизнь.

Теперь журналисты на Украине пристально следят за всем, что происходит на Крымском мосту, активно раздувая до масштабов глобального ЧП любой, даже самый незначительный инцидент. Порой поводы для пугающих новостей им приходится откровенно выдумывать – тогда в СМИ появляется информация о "проседании балок", "разрушении дорожного полотна" и других проблемах, якобы угрожающих переправе через Керченский пролив.