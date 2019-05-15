Металл не выдерживает: названа причина обрушения на Крымском мосту
Новые откровения экспертного сообщества были опубликованы в
украинской прессе. Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт
города" Александр Сергиенко уверяет, что под ударами молнии Крымский мост
теряет несущие качества.
По его словам, на металлические конструкции воздействует высокая температура, происходит выжигание металла или бетона. "Если он (Крымский мост. – Прим. ред.) даже качественно и хорошо сделан, это не поможет", – цитирует эксперта издание "Сегодня".
Примечательно, что комментарий Сергиенко украинские СМИ опубликовали по мотивам появившегося в Сети изображения. На нем две молнии одновременно ударяют в Крымский мост. Журналисты Незалежной, которые регулярно сочиняют байки о переправе, отличились и на этот раз: заявили, что трасса сильно повреждена.
Лгунов быстро вывели на чистую воду. Оказалось, что новость о молниях – фейк, а изображения бьющих в Крымский мост разрядов – фотошоп. Тем не менее в Незалежной упорно продолжают распространять недостоверные сообщения.
В реальности никакие молнии в Крымский мост не попадали. И даже если бы разряды действительно ударили по переправе, природную стихию трасса пережила бы без проблем. Это надежное сооружение, которое выдержит любые катаклизмы вплоть до ураганов и землетрясений.
Жители Крыма и Кубани уверены в нерушимости переправы и активно ею пользуются. За майские праздники на мосту побывало более 100 тысяч автомобилей. Всего с момента запуска трассы в обоих направлениях по ней проехало около пяти миллионов транспортных средств.В скором времени на Крымском мосту откроется железная дорога. Добираться до курортов полуострова станет намного удобнее.
Батька доигрался
Поклонники в шоке от случившегося
Гламурная блондинка расслабляется в США
У финансовой организации серьезные проблемы
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ирина Шейк и Бреди растались
Отбирают квартиру
Верите ли вы в привороты?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Она ушла к моему другу
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Боюсь одиночества
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.