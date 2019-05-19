Крымский мост атаковали с воздуха
Движение по Крымскому мосту открылось год назад. Цифры, которые приводятся в официальных аккаунтах переправы в соцсетях, впечатляют – к примеру, сообщается, что за это время по мосту проехало 5 миллионов автомобилей.
Однако на Украине пользуются любым предлогом, чтобы убедить граждан Незалежной в недолговечности сооружения. К знаменательной дате украинские СМИ опубликовали мнения некоторых "экспертов", которые утверждают, что Крымский мост не устоит из-за молний. "Специалисты" утверждают, что небесное электричество, которое обрушивается на элементы конструкции во время штормов, расшатывает их.
Ранее такие же эксперты утверждали, что опоры Крымского моста выдавливаются грунтом. Объясняют это тем, что при строительстве в России были изменены строительные нормы – якобы, по действовавшим на тот момент нормам возводить такое сооружение не разрешалось.
Мой первый год в цифрах. Представьте, каким будет второй :) #инфографика_мост pic.twitter.com/UqxgKSN4l5— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 15 мая 2019 г.
Много пишут также об оползнях в районе Крымского моста, которые могут привести к его разрушению. Утверждается, что для строительства выбрано неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место, пишет "Обозреватель".
Экономлю ваши деньги ;) #инфографика_мост pic.twitter.com/542IogRyYR— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 16 мая 2019 г.
В то же время, те же украинские издания приводят данные, которые опровергают их же выкладки. Кроме впечатляющей цифры в 5 миллионов проехавших по Крымскому мосту автомобилей, отмечается, что 500 тысяч из этого числа – большегрузный транспорт. Вспоминают и о рекорде суточного трафика, установленном 12 августа прошлого года – 30 тысяч машин за 24 часа.
Польза лучше видна, когда выражена в цифрах ;) #крымскиймост pic.twitter.com/eE8Gpv6H6Q— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 18 мая 2019 г.
Теперь украинские злопыхатели с ужасом ожидают открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Объявлено, что первый состав пройдет над Керченским проливом 8 декабря 2019 года.
Певец в очередной раз не стал лучшим в Европе
Певец сделал заявление
Жестокие подписчики растерзали Лалу в честь праздника
В Сети появился официальный документ
Популярные темы форума
мне скучно,в школе я училась плохо!
Мой мужчина меня бьет
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Первый раз ударил
Пухлые лучше худых
Ищите мужика по расчету
Бросил на 6 неделе беременности
Бессонница. Как быть?
Не получаю удовлетворения
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Не могу себя принять
Как найти свое место?
Ирина Шейк и Бреди растались
Дочь ушла из дома
Стас Садальский
Взять кредит на свадьбу
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Увеличила губы,а он меня бросил
Отбирают квартиру
Сон
Вернулся спустя год
Прости, тутка.
Подруга замутила с моим бывшим
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Что подарить на годовщину свадьбы?
Она ушла к моему другу
Замуж за иностранца