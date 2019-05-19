Крымский мост атаковали с воздуха

Крымский мост, отметивший годовщину своего открытия, атакуют с воздуха. Грандиозное сооружение, кроме оползней, разрушают еще и молнии, уверяют на Украине.

Движение по Крымскому мосту открылось год назад. Цифры, которые приводятся в официальных аккаунтах переправы в соцсетях, впечатляют – к примеру, сообщается, что за это время по мосту проехало 5 миллионов автомобилей.

Однако на Украине пользуются любым предлогом, чтобы убедить граждан Незалежной в недолговечности сооружения. К знаменательной дате украинские СМИ опубликовали мнения некоторых "экспертов", которые утверждают, что Крымский мост не устоит из-за молний. "Специалисты" утверждают, что небесное электричество, которое обрушивается на элементы конструкции во время штормов, расшатывает их.

Ранее такие же эксперты утверждали, что опоры Крымского моста выдавливаются грунтом. Объясняют это тем, что при строительстве в России были изменены строительные нормы – якобы, по действовавшим на тот момент нормам возводить такое сооружение не разрешалось.

Много пишут также об оползнях в районе Крымского моста, которые могут привести к его разрушению. Утверждается, что для строительства выбрано неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место, пишет "Обозреватель".

В то же время, те же украинские издания приводят данные, которые опровергают их же выкладки. Кроме впечатляющей цифры в 5 миллионов проехавших по Крымскому мосту автомобилей, отмечается, что 500 тысяч из этого числа – большегрузный транспорт. Вспоминают и о рекорде суточного трафика, установленном 12 августа прошлого года – 30 тысяч машин за 24 часа.

Теперь украинские злопыхатели с ужасом ожидают открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Объявлено, что первый состав пройдет над Керченским проливом 8 декабря 2019 года.