Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Глава государства выступал накануне на медиафоруме
Общероссийского народного фронта (ОНФ). Одной из темой стала ситуация с
Крымским мостом.
Президент рассказал об окончании строительства железнодорожной части переправы. Глава государства заверил, что первые поезда, как пассажирские, так и грузовые, проедут по Крымскому мосту до конца года.
Кроме того, Путин затронул ситуацию с ростом цен на продукты на полуострове. По его словам, ведомства в Москве занимаются тем, чтобы в Крым зашли крупные продовольственные корпорации, что позволило бы снизить стоимость на продукты в регионе. К сожалению, после открытия Крымского моста в мае прошлого года ценники продолжили ползти вверх.
Ранее в Сети появились любопытные фотографии переправы через Керченский пролив. Пользователи бросились активно обсуждать свежие снимки, размещенные украинскими блогерами. На них Крымский мост выглядит совершенно пустым: на некоторых фотографиях не видно ни одного проезжающего автомобиля.
Свежайший пролет над мостом— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 27 апреля 2019 г.
Сегодняшний
Майские стартовали
За поребриком около 2х недель выходных pic.twitter.com/LtEaCLKiFa
Некоторые комментаторы пошутили, что украинцы, видимо, ожидали увидеть на Крымском мосту пробку, как в Москве в час-пик. Другие посоветовали жителям Незалежной заняться собственными мостами, которые, не ровен час, скоро рухнут.
О том, что украинцы преувеличивают, говорят показатели трафика на переправе. Так, за две недели майских праздников по Крымскому мосту проехало более 100 тысяч автомобилей. Всего с момента запуска трассы на ней побывали около пяти миллионов транспортных средств.
Опозорились украинцы и с заявлением о том, что Крымский мост якобы раскололи удары молнии. В доказательство в Сети появилась фотография, где разряды бьют по обеим сторонам переправы. Оказалось, что размещенное изображение – сделанный с помощью графических редакторов фейк, а не реальный снимок.
Другим роженицам не давали даже смотреть в окна
Артист не отвечал на звонки и сообщения
Певица рассказала о скрытом таланте супруга
Правда, у артиста поводов для радости нет
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Сын влюбился в старуху
Первый раз ударил
Мой мужчина меня бьет
Все бабы козлы!
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Секс
Как найти свое место?
Пухлые лучше худых
Не могу себя принять
Ирина Шейк и Бреди растались
Разин достал уже
Хватит гадить в подъездах!!!
Прости, тутка.
Бросил на 6 неделе беременности
Сон
Взять кредит на свадьбу
Не получаю удовлетворения
Бессонница. Как быть?
Вернулся спустя год
Боюсь уколов, истерика
Игра престолов!!!
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Стас Садальский
Отбирают квартиру
Что подарить на годовщину свадьбы?