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Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост

Первая часть Крымского моста была открыта год назад. Фото: most.life
В СМИ продолжают обсуждать странное запустение на переправе через Керченский пролив. В Сети активно распространяются снимки пустого Крымского моста, на котором почти нет автомобилей. О ситуации на трассе высказался президент России Владимир Путин. 
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Глава государства выступал накануне на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ). Одной из темой стала ситуация с Крымским мостом.

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 Крымский мост

Крымский мост

Президент рассказал об окончании строительства железнодорожной части переправы. Глава государства заверил, что первые поезда, как пассажирские, так и грузовые, проедут по Крымскому мосту до конца года.

Кроме того, Путин затронул ситуацию с ростом цен на продукты на полуострове. По его словам, ведомства в Москве занимаются тем, чтобы в Крым зашли крупные продовольственные корпорации, что позволило бы снизить стоимость на продукты в регионе. К сожалению, после открытия Крымского моста в мае прошлого года ценники продолжили ползти вверх.

Сейчас завершается строительство железной дороги по Крымскому мосту. Фото: most.life

Ранее в Сети появились любопытные фотографии переправы через Керченский пролив. Пользователи бросились активно обсуждать свежие снимки, размещенные украинскими блогерами. На них Крымский мост выглядит совершенно пустым: на некоторых фотографиях не видно ни одного проезжающего автомобиля.

Некоторые комментаторы пошутили, что украинцы, видимо, ожидали увидеть на Крымском мосту пробку, как в Москве в час-пик. Другие посоветовали жителям Незалежной заняться собственными мостами, которые, не ровен час, скоро рухнут.

О том, что украинцы преувеличивают, говорят показатели трафика на переправе. Так, за две недели майских праздников по Крымскому мосту проехало более 100 тысяч автомобилей. Всего с момента запуска трассы на ней побывали около пяти миллионов транспортных средств.

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут до конца года. Фото: most.life

Опозорились украинцы и с заявлением о том, что Крымский мост якобы раскололи удары молнии. В доказательство в Сети появилась фотография, где разряды бьют по обеим сторонам переправы. Оказалось, что размещенное изображение – сделанный с помощью графических редакторов фейк, а не реальный снимок.

Автор: Иван Поляков17 мая 2019, 12:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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