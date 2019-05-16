"Катастрофы не избежать": названа неожиданная проблема Крымского моста
Многие СМИ Украины, а также самоназванные эксперты могут претендовать на рекорд по количеству ничем не подтвержденных угрожающих заявлений о судьбе Крымского моста. Они начинали с того, что само возведение подобного инженерного сооружения в данном месте попросту невозможно из-за географических особенностей Керченского пролива, а продолжили смакованием и даже выдумыванием проблем протянувшейся от российского полуострова к материковой части страны дороги.
В ход пошла "тяжелая артиллерия" и о проблемах Крымского моста украинские журналисты решили спросить астролога. Такой специалист быстро нашелся. Влад Росс заявил, что мост буквально обречен. По его словам, все дело в дате открытия дороги.
Крымский мост был открыт 16 мая 2018 года. "В этот день Солнце соединилось с самой дьявольской звездой, которая считается "богом дьявола" и называется Алголь", – цитирует издание "Главред" астролога. Он подчеркнул, что в такой момент категорически противопоказано открывать или презентовать что-либо.
Словно этого мало, украинский специалист тонких материй нашел еще одну "проблему". По его словам, в тот же день Луна соединилась со звездой Альдебаран, входящей в ось катастроф и также называемой астрологами дьявольской.
"Однако и это еще не все. В этот день Меркурий (планета, управляющая путями и дорогами) был в соединении с Ураном, который сулит внезапные катастрофы, неожиданные неблагоприятные события и внезапные негативные структурные изменения", – продолжил пугать читателей украинских СМИ Влад Росс.
Но даже на этом астролог решил не останавливаться. Он добавил, что планеты были соединены с Черной Луной. Что именно значит подобное соединение он решил не уточнять. Ясно, что ничего хорошего о судьбе Крымского моста он сказать не мог.
"Все это свидетельствует о том, что Керченскому мосту катастрофы не избежать", – пригрозил Влад Росс. По его словам, первые негативные преобразования уже начались. Впрочем, заметные проблемы у переправы через Керченский пролив, оговорился он, проявятся только через девять лет после начала эксплуатации.
"Данная конструкция может стать непригодной к эксплуатации – по мосту просто невозможно станет передвигаться", – поделился своим авторитетным мнением астролог. Еще через четыре года он пообещал новые беды для дороги. А окончательно разрушится Крымский мост, по словам Влада Росса, на 22-й год своего существования.
Если же оставить за скобками все слова астрологов, экстрасенсов и прочих экспертов, которые, судя по их же словам, сами слабо понимают о чем говорят, Крымский мост был сооружен по последнему слову техники и с применением самых современных и надежных технологий. Он отлично показал себя как надежная связь российского полуострова и материковой части страны. Ну а все негативные прогнозы, публикующиеся в Украинских СМИ, раз за разом оказываются не более чем профанацией.
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