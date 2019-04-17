"Развал и разруха": Крымский мост довел россиян до истерики
Открытие железной дороги по переправе вдохнет новую жизнь в
город Джанкой, расположенный в северо-восточной части полуострова. Украинцев
такая перспектива не вдохновляет. Пользователи Сети из Незалежной рады любому
негативу про Крымский мост.
На этот раз отличился пользователь Twitter с ником Крымский бандеровец. На своей странице он собрал мнения жителей Джанкоя с одного из сообществ в социальной сети "ВКонтакте". По всей видимости, не все местные рады запуску железной дороги по Крымскому мосту.
"Крым. Оккупанты сообщили, что "после ввода ЖД ветки Крымского моста Джанкой вновь станет центральным транспортным узлом", – написал Крымский бандеровец.
Сами жители города задаются вопросом: кто будет работать на железнодорожном узле после запуска поездов по Крымскому мосту? "Разогнали ведь половину", – написала посетитель паблика "Мы из Джанкоя" Анна Новикова. "Я не совсем верю в наш джанкойский райский железнодорожный узел", – поделилась мнением Хейт Эръ. "Развал и разруха", – отрезал Сема Быль.
Согласно планам, после запуска железнодорожной части Крымского моста в Джанкое будет создан крупный транспортный узел. Через город будет проходить часть поездов с материка.
Открытие железнодорожного движения по переправе запланировано на конец года. В середине апреля строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи. Бригады движутся одновременно со стороны полуострова и Кубани.
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