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"Развал и разруха": Крымский мост довел россиян до истерики

Крымский мост - крупнейший инфраструктурный проект на юге России. Фото: most.life
В конце года по переправе через Керченский пролив пройдут первые поезда. Такой перспективе рады не все: украинцы, периодически публикующие небылицы про Крымский мост, распространили в соцсетях гневные заявления. 
прочитано 866 раз

Открытие железной дороги по переправе вдохнет новую жизнь в город Джанкой, расположенный в северо-восточной части полуострова. Украинцев такая перспектива не вдохновляет. Пользователи Сети из Незалежной рады любому негативу про Крымский мост.

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 Крымский мост

Крымский мост

На этот раз отличился пользователь Twitter с ником Крымский бандеровец. На своей странице он собрал мнения жителей Джанкоя с одного из сообществ в социальной сети "ВКонтакте". По всей видимости, не все местные рады запуску железной дороги по Крымскому мосту.

"Крым. Оккупанты сообщили, что "после ввода ЖД ветки Крымского моста Джанкой вновь станет центральным транспортным узлом", – написал Крымский бандеровец.

По Крымскому мосту проехали уже сотни тысяч автомобилей. Фото: most.life

Сами жители города задаются вопросом: кто будет работать на железнодорожном узле после запуска поездов по Крымскому мосту? "Разогнали ведь половину", – написала посетитель паблика "Мы из Джанкоя" Анна Новикова. "Я не совсем верю в наш джанкойский райский железнодорожный узел", – поделилась мнением Хейт Эръ. "Развал и разруха", – отрезал Сема Быль.

Скриншот: vk.com/public17906207

Согласно планам, после запуска железнодорожной части Крымского моста в Джанкое будет создан крупный транспортный узел. Через город будет проходить часть поездов с материка.

Скоро по Крымскому мосту поедут поезда. Фото: most.life

Открытие железнодорожного движения по переправе запланировано на конец года. В середине апреля строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи. Бригады движутся одновременно со стороны полуострова и Кубани. 

Автор: Иван Поляков17 апреля 2019, 12:08

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
крымский мост погубит простая халатность и низкое качество стройматериалов. этот проект, как и все другие за последние 19 лет, реализован через пятую точку
1

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