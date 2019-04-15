"Взрыв мозга": люди в шоке после сообщения о закрытии Крымского моста
Накануне в украинском издании "Обозреватель", регулярно
публикующем небылицы о переправе, появилась очередная провокационная статья.
"Оккупанты начали опасное строительство на Крымском мосту" – гласит
заголовок.
В чем заключается опасность, горе-писаки пояснить не потрудились. Вместо этого они разместили фотографии укладки рельсов на Крымском мосту. С недоумением к публикации отнеслись и читатели.
Пользователь Sekeliv Zadroka поинтересовался, в чем же все-таки дело. Читатель с ником Снова проходил мимо ответил с иронией: "Возможен взрыв мозга, ведь невозможно укладывать рельсы на мультяшный мост. Но хохлам можно подать идею, что рельсы тоже мультяшные, надувные, и поезда с декабря месяца пойдут тоже надувные".
Украинцы пристально наблюдают за Крымским мостом. Пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым опубликовала фото с опустевшей переправой – в кадр попали несколько автомобилей. Комментаторы вставили свои пять копеек. "Его же закрывают с 1 мая", – написал Дед Горын.
Мост дружбы Ротенберга и Коломойского— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 апреля 2019 г.
Как обычно,перегружен авто pic.twitter.com/V7v32UHQCN
Разумеется, закрытия переправы не будет. Крымский мост – надежное, долговечное и безопасное сооружение. А сообщения украинцев в соцсетях призваны нагнетать истерию вокруг трассы.
И пока недоброжелатели из Незалежной распространяют свои байки, строители приближают момент сдачи железнодорожной части Крымского моста. Накануне стало известно, что на переправе начали укладывать рельсы со стороны Керчи.
В конце марта сообщалось, что строители соединили все железнодорожные пролеты Крымского моста. Как отмечало издание URA.ru, было установлено 160 металлоконструкций и соединено 11 тысяч элементов.
О поступке Примадонны рассказала помощница певицы
Она будет рожать ребенка в воде
Народ плюется от увиденного
Что станет с платьями, сумочками и туфлями певицы
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Самоубийство это больно?
Лена Миро-скандальный уродец.
Межрасовый брак
Секс
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Хочу найти мужчину
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Прервать беременность
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
Началова, Булдаков, Децл ...
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Расскажите про роды
Как правильно колоть орехи черепашкой?
А вы любите свою работу?
Дочь сделала аборт
Яичная диета
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Как понять твой человек или не твой?
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Свекровь не союзник
Перестал дарить подарки
Поцелуй это измена?
Английская диета
Седловидная матка
Японская диета
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?