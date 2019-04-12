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Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста

Фото: most.life
Известный инженер предостерег от запуска железной дороги через Керченский пролив. По его мнению, Крымский мост может не выдержать веса многотонных составов. Примечательно, что очередной прогноз о "катастрофе" на переправе был опубликован в украинских изданиях. 
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Крымский мост построен в неудачном месте, утверждает российский ученый Юрий Медовар. По его словам, в районе Керченского пролива тяжелая и плохая геология. "Сам по себе мост должен рухнуть, он не должен простоять. Там нельзя было строить", – цитирует его украинское издание "Апостроф".

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Медовар отметил, что поезда будут оказывать гораздо большую нагрузку на опоры сооружения, чем автомобили. Не будет же по Крымскому мосту кататься состав с одним вагоном, добавил ученый.

По его словам, один груженый вагон весит порядка 100 тонн, а типичный российский железнодорожный состав – 60 вагонов и пара локомотивов. Итоговая нагрузка на конструкции Крымского моста – шесть тысяч тонн.

Проблема в том, полагает Медовар, что почвы под переправой таких нагрузок могут не выдержать. "Посмотрим, какие будут нагрузки, и как будут держаться сваи в полутвердых, обводненных, четвертичных, миоценовых современных глинах", – резюмировал ученый.

Украинцы до последнего не верили, что Крымский мост построят. Фото: most.life

Об опасности строительства железной дороги по Крымскому мосту украинцы пишут уже давно. Если раньше они говорили, что переправу в этом месте построить невозможно, то теперь переключились на новую байку – про обрушение конструкций под весом железнодорожных составов.

Медовар периодически дает комментарии СМИ Незалежной, неизменно рисуя перед тамошними читателями ужасающие картины. Проседание опор, неустойчивость конструкций и прочие страшилки – все это призвано создать вокруг Крымского моста негативную информационную картину, убедить россиян в "опасности" конструкции.

В скором времени по Крымскому мосту поедут поезда. Фото: most.life

В реальности переправа возводится с применением новейших технологий, которые обеспечивают устойчивость и безопасность Крымского моста. Строители гарантируют: сооружение простоит не одну сотню лет.

И пока украинцы и им сочувствующие продолжают истерику, железнодорожная часть переправы все ближе к открытию. Ожидается, что первые поезда пройдут по Крымскому мосту в конце текущего года. 

Автор: Федор Лопырев12 апреля 2019, 11:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
Ответить
Примите и Благословите Меня Вашего Царя

Россия, Господь Дарует тебе (Меня) Царя часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=4Vhdl0D1LH4

СО МНОЙ С ЦАРЕМ БОЖЬЯ МАТЕРЬ !
Юрий
Ответить
А так ли надо вроде бы солидному информагентству Дни.ру публиковать чьи-то бредни. Вот что пишут о так называемом "известном ученом" российские СМИ:
"...Медовар... вместе с остальными оппозиционерами варится в одном котле, наполненном отборными помоями. Каждое утро Юрий Анатольевич наматывает себе на шею теплый шарфик с логотипом партии (Яблоко - прим Ю.) и садится фантазировать, представляя «Россию без Путина» и «Американскую Россию». "...В его голове самая настоящая каша, которая опять же отражается на том, что он говорит и пишет..."
Крымский мост наверняка переживет всех своих российских и украинских недоброжилателей...
Иван
Ответить
Такое ощущение, что открытие Путиным крымского моста прошло незамеченным, поэтому Дни каждый день высасывают новости о мосте и напоминают об его открытии.
1

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