Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста

Известный инженер предостерег от запуска железной дороги через Керченский пролив. По его мнению, Крымский мост может не выдержать веса многотонных составов. Примечательно, что очередной прогноз о "катастрофе" на переправе был опубликован в украинских изданиях.

прочитано 3177 раз Крымский мост построен в неудачном месте, утверждает российский ученый Юрий Медовар. По его словам, в районе Керченского пролива тяжелая и плохая геология. "Сам по себе мост должен рухнуть, он не должен простоять. Там нельзя было строить", – цитирует его украинское издание "Апостроф".

ПО ТЕМЕ Названа дата закрытия опустевшего Крымского моста Крымский мост опустел после объявления о серьезных проблемах Крымский мост Медовар отметил, что поезда будут оказывать гораздо большую нагрузку на опоры сооружения, чем автомобили. Не будет же по Крымскому мосту кататься состав с одним вагоном, добавил ученый. По его словам, один груженый вагон весит порядка 100 тонн, а типичный российский железнодорожный состав – 60 вагонов и пара локомотивов. Итоговая нагрузка на конструкции Крымского моста – шесть тысяч тонн. Проблема в том, полагает Медовар, что почвы под переправой таких нагрузок могут не выдержать. "Посмотрим, какие будут нагрузки, и как будут держаться сваи в полутвердых, обводненных, четвертичных, миоценовых современных глинах", – резюмировал ученый. Об опасности строительства железной дороги по Крымскому мосту украинцы пишут уже давно. Если раньше они говорили, что переправу в этом месте построить невозможно, то теперь переключились на новую байку – про обрушение конструкций под весом железнодорожных составов. Медовар периодически дает комментарии СМИ Незалежной, неизменно рисуя перед тамошними читателями ужасающие картины. Проседание опор, неустойчивость конструкций и прочие страшилки – все это призвано создать вокруг Крымского моста негативную информационную картину, убедить россиян в "опасности" конструкции. В реальности переправа возводится с применением новейших технологий, которые обеспечивают устойчивость и безопасность Крымского моста. Строители гарантируют: сооружение простоит не одну сотню лет. И пока украинцы и им сочувствующие продолжают истерику, железнодорожная часть переправы все ближе к открытию. Ожидается, что первые поезда пройдут по Крымскому мосту в конце текущего года.

12 апреля 2019, 11:15 Автор: Федор Лопырев

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