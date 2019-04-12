Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста
Крымский мост построен в неудачном месте, утверждает
российский ученый Юрий Медовар. По его словам, в районе Керченского пролива тяжелая и плохая геология. "Сам по себе мост должен рухнуть,
он не должен простоять. Там нельзя было строить", – цитирует его
украинское издание "Апостроф".
Медовар отметил, что поезда будут оказывать гораздо большую нагрузку на опоры сооружения, чем автомобили. Не будет же по Крымскому мосту кататься состав с одним вагоном, добавил ученый.
По его словам, один груженый вагон весит порядка 100 тонн, а типичный российский железнодорожный состав – 60 вагонов и пара локомотивов. Итоговая нагрузка на конструкции Крымского моста – шесть тысяч тонн.
Проблема в том, полагает Медовар, что почвы под переправой таких нагрузок могут не выдержать. "Посмотрим, какие будут нагрузки, и как будут держаться сваи в полутвердых, обводненных, четвертичных, миоценовых современных глинах", – резюмировал ученый.
Об опасности строительства железной дороги по Крымскому мосту украинцы пишут уже давно. Если раньше они говорили, что переправу в этом месте построить невозможно, то теперь переключились на новую байку – про обрушение конструкций под весом железнодорожных составов.
Медовар периодически дает комментарии СМИ Незалежной, неизменно рисуя перед тамошними читателями ужасающие картины. Проседание опор, неустойчивость конструкций и прочие страшилки – все это призвано создать вокруг Крымского моста негативную информационную картину, убедить россиян в "опасности" конструкции.
В реальности переправа возводится с применением новейших технологий, которые обеспечивают устойчивость и безопасность Крымского моста. Строители гарантируют: сооружение простоит не одну сотню лет.
И пока украинцы и им сочувствующие продолжают истерику, железнодорожная часть переправы все ближе к открытию. Ожидается, что первые поезда пройдут по Крымскому мосту в конце текущего года.
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