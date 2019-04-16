"Глазам не верю": опустевший Крымский мост шокировал россиян

В Сети распространяются фотографии опустевшей переправы через Керченский пролив. Ситуация вокруг Крымского моста подтолкнула россиян к откровенным заявлениям. Что происходит?



Переправа стала объектом нападок украинцев с самого начала строительства. Сколько фейков за это время сочинили выдумщики из Незалежной, пожалуй, и не сосчитать. Отличилась в столь сомнительном деле и блогер с ником RoksolanaToday&Крым.



На своей странице в Twitter она регулярно публикует фотографии Крымского моста. Что примечательно, на большинстве снимков переправа выглядит опустевшей, автомобилей на трассе практически нет.

Российские пользователи глобальной Сети не выдержали потока лживых сообщений о Крымском мосте и решили ответить неугомонным выдумщикам. Так, Константин Симонов подчеркнул, что украинцы снимают переправу ранним утром, когда движения почти нет, а потом заявляют, что трассой никто не пользуется.

Вся липецкая фабрика работает на мой гонорар

Сегодняшнее,свежее

Караваны царь мостиком идут

мои�� pic.twitter.com/qb8aKJxAQU — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 15 апреля 2019 г.

Нагнетение информационной истерии вокруг Крымского моста шокировало комментатора. "Смотрю на все эти сообщения и глазам не верю - ну как можно быть такими тупыми", – написал Симонов на своей странице в Twitter. Пользователь посоветовал жителям Незалежной обратить внимание на собственную страну.

Для придания весомости сомнительным публикациям про Крымский мост украинцы нередко обращаются к представителям ученого сообщества. Одним из самых активных комментаторов по теме является сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.

Ранее он предостерег от запуска железнодорожной части переправы через Керченский пролив. По его мнению, Крымский мост может не выдержать огромных грузовых составов с массой около шести тысяч тонн.

На самом деле переправа возводится с применением новейших технологий, которые обеспечивают устойчивость и безопасность Крымского моста. Строители гарантируют: сооружение простоит не одну сотню лет.

И пока украинцы и им сочувствующие продолжают истерику, железнодорожная переправа все ближе к открытию. Первые поезда пройдут по Крымскому мосту в конце текущего года, обещают строители.