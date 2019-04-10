Названа дата закрытия опустевшего Крымского моста

Ситуация вокруг переправы через Керченский пролив обостряется. Украинцы неоднократно проводили стрельбы у Крымского моста, а на Западе сообщили о вводе в пролив кораблей НАТО. На этом фоне было опубликовано заявление о закрытии переправы.



За происходящим на Крымском мосту пристально следят украинцы. Блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала любопытные снимки переправы. "Как обычно, перегружен авто", – с иронией написала автор, указав на малое количество транспорта на трассе.



Вставили свои пять копеек и комментаторы. "Его же закрывают с 1 мая", – написал пользователь с ником Дед Горын.

Не отказали себе в удовольствии погреть руки на "хайповой" теме и украинские СМИ, которые принялись активно раскручивать публикацию блогера. "Керченский мост в Крыму так и не стал популярным – инфраструктурный объект из России, ведущий на оккупированный полуостров, простаивает пустой", – пишет издание "Обозреватель", регулярно публикующее сомнительную информацию про Крымский мост.

На Украине переправа через Керченский пролив давно стала темой номер один. Сообщения о "проблемах" Крымского моста доносятся в Незалежной чуть ли не из каждого утюга. В нагнетании информационной истерии участвуют как блогеры, так и государственные органы.

...его жы закрывают с 1 мая... — дед Горын (@zmeu_gorunuc) 8 апреля 2019 г.

Так, в прошлом месяце в СМИ Незалежной было опубликовано интервью одного из чиновников Министерства по делам оккупированных территорий. Сотрудник ведомства на полном серьезе утверждал, что Крымский мост стал своеобразной дамбой, нарушил переток воды из Азовского в Черное море и тем самым нанес непоправимый вред экологии и экономике региона.