Названа дата закрытия опустевшего Крымского моста
За происходящим на Крымском мосту пристально следят
украинцы. Блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала любопытные снимки
переправы. "Как обычно, перегружен авто", – с иронией написала автор,
указав на малое количество транспорта на трассе.
Вставили свои пять копеек и комментаторы. "Его же закрывают с 1 мая", – написал пользователь с ником Дед Горын.
Не отказали себе в удовольствии погреть руки на "хайповой" теме и украинские СМИ, которые принялись активно раскручивать публикацию блогера. "Керченский мост в Крыму так и не стал популярным – инфраструктурный объект из России, ведущий на оккупированный полуостров, простаивает пустой", – пишет издание "Обозреватель", регулярно публикующее сомнительную информацию про Крымский мост.
На Украине переправа через Керченский пролив давно стала темой номер один. Сообщения о "проблемах" Крымского моста доносятся в Незалежной чуть ли не из каждого утюга. В нагнетании информационной истерии участвуют как блогеры, так и государственные органы.
...его жы закрывают с 1 мая...— дед Горын (@zmeu_gorunuc) 8 апреля 2019 г.
Так, в прошлом месяце в СМИ Незалежной было опубликовано интервью одного из чиновников Министерства по делам оккупированных территорий. Сотрудник ведомства на полном серьезе утверждал, что Крымский мост стал своеобразной дамбой, нарушил переток воды из Азовского в Черное море и тем самым нанес непоправимый вред экологии и экономике региона.
Автомобильная часть переправы через Керченский пролив была открыта в мае прошлого года. Сейчас идет строительство железнодорожной части Крымского моста. Планируется, что первые поезда пройдут через шесть месяцев.
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