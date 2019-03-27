Под Москвой у мужчины нашли 4 килограмма наркотиков

В Балашихе правоохранительные органы обнаружили наркотики в салоне автомобиля мужчины. Водителя арестовали.
Уточняется, что у злоумышленника изъяли более четырех килограмм героина. По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает "ФедералПресс".
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