В Коми укравшим шоколадки подросткам вынесли суровый приговор

В Ухте вынесли приговор по уголовному делу двух подростков, которых обвинили в разбойном нападении на магазин. Одному из подсудимых назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, а его подельнику – на два года.
Напомним, что в 2018 году 17-летний житель Ухты и его 15-летний приятель похитили из магазина 22 плитки шоколада стоимостью 170 рублей каждая. При этом один из подростков угрожал персоналу магазина применением физического насилия, пишет FlashNord.
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