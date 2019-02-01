В Коми укравшим шоколадки подросткам вынесли суровый приговор

В Ухте вынесли приговор по уголовному делу двух подростков, которых обвинили в разбойном нападении на магазин. Одному из подсудимых назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, а его подельнику – на два года.

Напомним, что в 2018 году 17-летний житель Ухты и его 15-летний приятель похитили из магазина 22 плитки шоколада стоимостью 170 рублей каждая. При этом один из подростков угрожал персоналу магазина применением физического насилия, пишет FlashNord.