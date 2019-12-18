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Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Загородный отель "Волынь" стал символом комфортного отдыха

Фото: пресс-служба
На фоне роста интереса к внутреннему туризму в России стали появляться загородные отели, базы отдыха, санатории и другие заведения, привлекающие людей не только самой возможностью отдохнуть в живописном месте, но и сделать это с повышенным уровнем комфорта. Ярким примером такого подхода может послужить разместившийся на берегу Жижицкого озера в Куньинском районе на юго-востоке Псковской области отель "Волынь".
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В 50 километрах от города Великие Луки на небольшом полуостровке в форме башмака, врезающегося в гладь Жижицкого озера, расположился загородный отель "Волынь". Живописность окружения базы отдыха дополняется отличной транспортной доступностью. Добираться туда одинаково удобно как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга.

Кроме впечатляющих видов внимание гостей привлекает и сам загородный отель. Он выполнен в стиле древнего славянского поселения и построен так, чтобы отдыхающие чувствовали себя не на базе отдыха, а в небольшой сказочной деревне.

Деревянные дома, резная мебель из ясеня, кованые украшения, простые льняные занавески и плетеные половики погружают посетителей в удивительную атмосферу старины и уюта. В этот интерьер гармонично вписаны плазменные панели, душевые кабины и другие самые современные удобства, без которых многие туристы не представляют комфортного отдыха.

Фото: пресс-служба

Загородный отель "Волынь" предлагает своим гостям огромный выбор развлечений на самый разный вкус. Озера псковской области славятся своей рыбой, и отдыхающие могут лично убедиться в этом. Судак, добытый в Жижицком озере, поставлялся для княжеских пиров в Киев и другие города Руси. Позже вкусовые качества этой рыбы мог оценить лично Петр I. Теперь же поймать жижицкого судака может любой желающий.

Не судаком единым – по некоторым данным, в Жижецком озере обитает до 20 видов рыб, в том числе щука, окунь, лещ, сом, плотва, красноперка, ерш, угорь, карась, язь, налим и пескарь. Справиться с таким изобилием помогут профессиональные инструкторы по рыбной ловле базы отдыха "Волынь". Они обещают не только обучить азам рыбной ловли и посветить в тонкости своего ремесла, но и показать самые успешные с точки зрения клева места.

Фото: пресс-служба

Гости "Волыни" могут рассчитывать на то, что их рыбалка пройдет успешно и будт при этом максимально комфортной. Например, до места зимней рыбалки их подвезут на снегоходе, после чего опытный и терпеливый инструктор поможет подготовить лунку и снабдит полноценной консультацией, практически гарантирующей успех в этом деле.

Не останутся разочарованы и любители культурного отдыха. Совсем рядом с загородным отелем "Волынь", на берегу все того же Жижицкого озера, расположилась усадьба великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Дорога до музея для гостей отеля составляет десять минут на катере. Добраться посуху тоже возможно – по живописной лесной дороге.

Фото: пресс-служба

Родовое поместье композитора, к сожалению, до наших дней не сохранилось. Однако время оказалось более милосердно к усадьбе его родного дяди, Николая Ивановича Чирикова. Там композитор часто гостил и будучи ребенком, и уже после того, как его имя прогремело на всю Россию и мир. Именно оно и стало тем музеем, где собраны личные вещи Мусоргского. Отдельным предметом гордости усадьбы является роскошный фотоальбом в кожаном переплете с монограммой. Его композитор подарил своему брату.

Любители активных развлечений найдут в загородном отеле "Волынь" множество возможностей отдохнуть так, как им по душе. На базе отдыха есть хорошо оборудованный спортзал, площадки для тенниса, велосипеды. Летом отдыхающие могут прокатиться на водных лыжах, зимой на льду Жижицкого озера оборудуется лыжня и каток.

Фото: пресс-служба

Пристального внимания заслуживают русские бани на дровах, которые просто не могут оставить равнодушными отдыхающих. На территории загородного отеля работают две бани и сауна, действует кабинет массажа. Все они оборудованы для полноценного отдыха веселой компании. 

Для посетителей открыт единственный в Псковской области вольер с благородными оленями – маралами. Эти удивительные животные славятся своим зычным ревом и целебными свойствами рогов.

Стоить особо отметить такую необычную услугу, которую своим гостям предлагает загородный отель "Волынь", как организация полета на воздушном шаре. Опытный пилот поднимет аэростат на высоту, с которой турист сможет в полной мере насладиться окружающими красотами, а также ощутить себя настоящим покорителем неба.

Фото: пресс-служба

Загородный отель "Волынь" развивает и событийный туризм. Гости могут быть уверены, что если приедут на базу отдыха на Масленицу, день Ивана Купала, Новый год и другие праздники, то их будет ожидать интересная и насыщенная событиями программа. Впрочем, особый случай можно создать и самим. Отель предоставляет свои услуги для проведения свадеб на природе. Кроме того, здесь можно проводить различные тренинги, семинары и конференции.

Чтобы ни привело гостей на базу отдыха "Волынь", великолепные виды, богатый выбор развлечений, вкусная кухня, уютные номера и запоминающаяся архитектура не оставят их равнодушными. А команда профессионалов позаботилась как о летнем, так и о зимнем отдыхе для туристов.

Фото: пресс-служба

18 декабря 2019, 11:33

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