Страшные кадры: в Екатеринбурге полыхает завод

Утром 11 декабря на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге начался пожар. По предварительным данным, огонь охватил один из цехов. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, передает ТАСС.
На месте происшествия работают экстренные службы. В ликвидации возгорания участвуют 68 человек и 16 единиц техники. Эвакуация не проводилась, сообщает Пятый канал. Информация о пострадавших уточняется.
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