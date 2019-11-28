Двое погибших: на пивоварне в Пятигорске прогремел взрыв

В четверг, 28 ноября, на территории пивоварни в Пятигорске прогремел взрыв, после чего начался пожар. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека. Спасатели проводят проливку и разбор конструкций, чтобы избежать повторного возгорания, передает РИА Новости.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Всем дуракам посвящается
Кто в шоу-бизнесе гей?
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Небритая киска