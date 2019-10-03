Два бандита ограбили прохожего под Москвой

В Раменском округе на 27-летнего мужчину напали вооруженные бандиты. Злоумышленники ограбили его.
Пострадавший рассказал, что у него отобрали четыре тысячи рублей и мобильный телефон. Оба подозреваемых уже задержаны, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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