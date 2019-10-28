Просто легла спать: мать не отреагировала на изнасилование дочери-инвалида

В Подмосковье произошел жуткий случай: 15-летняя школьница-инвалид поехала на выходные к отцу и стала жертвой изнасилования. Собутыльник хозяина дома воспользовался беспомощностью девушки и надругался над ней.

По данным "МК", отец подростка и сам имеет странности, в частности любит ходить по квартире в женском платье. Когда школьница по телефону рассказала о случившемся матери, та просто легла спать.