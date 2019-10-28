"Потрясающая красота": освещенный Крымский мост сразил наповал (видео)

На Крымском мосту провели проверку светового оборудования. Впечатляющими кадрами поделились с пользователями Сети.

В течение часа на мосту, связывающем Керченский и Таманский полуострова, работали 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами, установленных на своде арки и опорах над ней. В морской воде отражалась игра светотени "потрясающей красоты", уточнили на странице моста в соцсети "Инстаграм". Видео было снято с дрона.

Как рассказал ведущий инженер производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрий Иванов, в конце года фарватерный участок моста будет подсвечен в цвета российского триколора. Он отметил, что световая оснастка моста не станет помехой для автомобилистов.

"Подсветка не помешает участникам движения по мосту. Она статичная монохромная. В то же время трехцветный рисунок из диодов будет видно с берега в хорошую погоду", – отметил Иванов в интервью Life.