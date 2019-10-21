Возле Крымского моста поймали преступника с опасным грузом

Сотрудники ФСБ получили информацию о том, что житель города Армянск хочет перевести по Крымскому мосту крупную партию наркотиков. Правоохранители остановили машину подозреваемого на подходе к автомобильной переправе.
Во время досмотра в тайнике под днищем было обнаружено 12 полиэтиленовых пакетов, внутри которых находилось порядка десяти килограммов канабиса. "Водитель автомобиля признался, что указанное наркотическое средство предназначалось для реализации на материковой части России", – цитирует Крымское информационное агентство сообщение пресс-службы крымского управления ФСБ России.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Подозреваемый, так и не заехавший на Крымский мост, задержан. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, правоохранители ищут тех, кто может быть причастен к попытке переправить крупную партию наркотиков через Керченский пролив.
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